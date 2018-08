Türkei verdoppelt Zoll auf Autos aus den USA

Türkisches Gericht weist Antrag auf Freilassung zurück

Die USA hatten am Dienstag mit weiterem wirtschaftlichen Druck gedroht, sollte Brunson noch länger festgehalten werden. Sollte sich hier in den kommenden Tagen oder in der nächsten Woche nichts ändern, würden die USA zusätzliche Maßnahmen einleiten, sagte ein Vertreter des Präsidialamtes in Washington. Am Mittwoch hat ein türkisches Gericht abermals einen Antrag auf Entlassung von Andrew Brunson aus dem Hausarrest und Aufhebung der Ausreisesperre abgelehnt, wie das Staatsfernsehen TRT meldete.