Carmelo Anthony wechselt zu den Houston Rockets

Anthony, der von den Denver Nuggets im NBA-Draft 2003 an dritter Stelle ausgewählt worden war, hat in seiner bisherigen Profikarriere durchschnittlich 24,1 Punkte, 6,5 Rebounds und drei Assists pro Partie verbucht. Außerdem holte der 2,03 Meter große Small Forward mit dem US-Team dreimal Olympia-Gold (2008, 2012 und 2016). Mit Houston hofft er nun, in der kommenden Saison, die Mitte Oktober beginnt, endlich seinen ersten NBA-Titel erobern zu können.