Thiem-Bezwinger Tsitsipas spielt sich in Rausch!

Der griechische Tennisspieler Stefanos Tsitsipas steht zum ersten Mal in seiner noch jungen Karriere im Finale eines Masters-1000-Turniers. Der Shootingstar, der in der ersten Runde auch Dominik Thiem verabschiedete, drehte eine dramatische Partie gegen den Südafrikaner Kevin Anderson. Am Ende stand es 6:7(4),6:4,7:6(7) für den Griechen. Im Finale am Sonntag trifft der Mann der Stunde auf den Spanier Rafael Nadal. An diesem Tag wird er auch 20 Jahre alt.