„Ausgangsposition hätte schlechter sein können“

In der Folge war Slovan dem 3:1 näher, allerdings nur bis zur 83. Minute in der Deni Alar mit einem Elfmeter an Greif scheiterte. „Das kann jedem passieren“, nahm Rapids Coach den Ex-Grazer in Schutz. Er verzichtet darauf, einen Elfmeter-Schützen zu bestimmen. „Ich will das nicht bestimmen. Das können sie sich selber ausmachen, wer mehr Selbstvertrauen hat“, sagte Djuricin.