Hauser überzeugt bei Spirigs Rekord-Gold als 7.!

Beim Laufen bildete sich ab der zweiten von drei Runden eine vierköpfige Gruppe auf den Plätzen sieben bis zehn. „Ich habe mich auf diese Gruppe fokussiert. Die letzte Runde ist mehr taktisch gelaufen worden, dann habe ich auf den Zielsprint gewartet und noch alles rausgeholt“, erklärte die 24-Jährige. Hauser trainiert nun bei einem norwegischen Coach und war in der EM-Vorbereitung in Font Romeu in den Pyrenäen. „Ich spreche super auf die Höhe an.“