Unwetter verunmöglicht Weißhaidinger-Siegerehrung!

Lukas Weißhaidinger wird seine EM-Bronzemedaille im Diskuswurf erst mit Verspätung am Freitag erhalten. Wegen einer Unwetterwarnung mussten alle am Donnerstagabend auf dem Breitscheidplatz bei der Gedächtniskirche in Berlin geplanten Siegerehrungen abgesagt werden. Eine Verlegung ins Olympiastadion war aus logistischen Gründen nicht möglich.