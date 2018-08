Tapferer LASK verliert bei Besiktas „nur“ mit 0:1!

Besiktas dominierte freilich, hatte mehr Ballbesitz und auch zwei Top-Einschussmöglichkeiten. Erst brachte Oguzhan Özyakup nach Babels Vorlage aus wenigen Metern den Ball nicht im Tor unter (33.), kurz vor Ende der ersten Hälfte klopfte Tolgay Arslan an der Latte an (45.+1). Nach der Pause war es erneut der türkische Teamspieler Özyakup, der eine gute Gelegenheit ausließ (52.). Die Hausherren um den portugiesischen Europameister Pepe schafften es danach aber kaum noch, die weiterhin stark verteidigenden Gäste in echte Bedrängnis zu bringen. Vielmehr hatte Holland im Finish sogar eine weitere gute Chance auf den Ausgleich, seinen guten Schuss im Sechzehner konnte Goalie Tolga Zengin aber entschärfen (83.). Auf der anderen Seite rettete bei einem Versuch des eingewechselten Vagner Love der Pfosten (93.). In der Nachspielzeit verschaffte Glasner Dogan Erdogan in seiner türkischen Heimat noch einen Kurzeinsatz. Der lange verletzte Mittelfeldmann kam zum ersten Pflichtspiel seit Oktober 2017.