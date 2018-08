Geschwänzt! Streikt sich Courtois zu Real Madrid?

Chelsea will laut Sky UK seinen Keeper jedoch nicht abgeben, außer die Blues finden bis Transferschluss am Donnerstagabend noch einen passenden Ersatz. Neo-Trainer Maurizio Sarri verkündete noch vor zwei Tagen, dass er unbedingt mit Courtois unter vier Augen über seine weitere Zukunft reden wolle. Zuletzt machte der WM-Torhüter wieder klar, dass er sich einen Wechsel zurück nach Madrid wünscht. Drei Jahre verbrachte er in Spaniens Hauptstadt bei Atletico, wo auch seine Kinder bei der Ex-Frau leben.