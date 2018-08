Ägyptens „Torhüter-Opa“ beendet Teamkarriere

Die Nationalteam-Karriere von Essam El-Hadary ist zu Ende. Der 45-jährige Ägypter gab via sozialer Medien am Montagabend seinen Rücktritt bekannt. El-Hadary war in Russland zum ältesten Spieler der WM-Geschichte aufgestiegen, war bei der 1:2-Niederlage gegen Saudi-Arabien am 25. Juni 45 Jahre und 161 Tage alt. Nach 159 Einsätzen für die „Pharaonen“ hat der Schlussmann nun genug.