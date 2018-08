Nikis Arzt: „Die Situation war lebensbedrohlich“

„Krone“: Was waren Ihre ersten Gedanken, als Sie gehört haben, dass Sie Niki Lauda operieren sollen?

Walter Klepetko: Mir ist eingefallen, was ich vor 42 Jahren getan habe, als er seinen Unfall hatte. Da war ich nämlich im 2CV (Ente, Anm. der Redaktion) in Südfrankreich unterwegs und traute meinen Ohren nicht, dass in Wien die Reichsbrücke eingestürzt und Herr Lauda verunglückt ist. Und vielleicht ist es Ihnen ja aufgefallen - das Organholen fand genau am Jahrestag des Unfalls statt.