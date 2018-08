Thiem hat eine Rechnung mit Kitz noch offen!

An die Hitze gewöhnt

Zudem konnte sich der Topgesetzte an den extrem trockenen, dadurch schnellen Platz, aber auch an die Hitze von Kitz gewöhnen. Damit ist Dominic Thiem für heute gerüstet - und voll motiviert. Zumal er noch eine Rechnung mit dem Sand-Klassiker am Fuße der legendären Streif zu begleichen hat: „Die Dreisatz-Niederlage im Finale 2014 gegen Goffin schmerzte sehr, sehr lange.“ Zumal der Lichtenwörther unbedingt in seiner Heimat triumphieren will. „Am besten in Kitzbühel UND Wien!“