Österreicher sitzen auf Vulkan in Indonesien fest

Erdrutsche verlegten die Wanderwege

In dem ausgedehnten Nationalpark um den Schildvulkan Rinjani sind, ausgelöst durch das Erdbeben am Sonntag, tonnenweise Geröll und Erdrutsche niedergegangen und haben Wege verlegt. Teams sind zu Fuß und per Hubschrauber unterwegs, um die Hänge des bei Touristen beliebten Berges zu erkunden. Unter den am Berg gefangenen Wanderer waren auch Deutsche, US-Bürger, Franzosen, Niederländer und Thailänder.