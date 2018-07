DFB-Boss Grindel wehrt sich und gesteht Fehler ein

Grindel kündigte außerdem an, dass es jetzt für den DFB darum gehe, „drei zentrale Themenfelder anzugehen„: Erstens “die laufende Debatte zum Thema Integration und den veränderten Resonanzboden für dieses Thema in unserer Gesellschaft“. Diese müsse zum Anlass genommen werden, „unsere Arbeit in diesem Bereich weiterzuentwickeln und zu fragen, wo und wie wir neue Impulse setzen können“. Zweitens müssten aus dem enttäuschenden WM-Verlauf mit dem erstmaligen Ausscheiden in der Gruppenphase „die richtigen Schlüsse gezogen werden, um wieder begeisternden, erfolgreichen Fußball zu spielen“. Und drittens gehe es für den DFB darum, „den Zuschlag für die Ausrichtung der EM 2024 zu bekommen". Einziger Gegenkandidat von Deutschland ist dabei die Türkei.