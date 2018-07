WhatsApp-Horror: Wer steckt hinter dieser Fratze?

Die WhatsApp-Gemeinde wird derzeit weltweit von einem mysteriösen Phänomen heimgesucht: Gruselmädchen „Momo“. In aller Welt, aber auch schon im deutschsprachigen Raum, erhalten WhatsApp-Benutzer Anrufe von einer unbekannten Nummer und machen dann - wenn sie denn abheben - per Videotelefonat Bekanntschaft mit der Horror-Fratze, die durchaus auch in einschlägige Filme passen würde. Was es damit auf sich hat und ob man sich jetzt Sorgen um Kinder machen muss, die WhatsApp nutzen, erfahren Sie im Video.