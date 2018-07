Brieger: „Massenmigration größte Bedrohung“

Brieger ist einer der profiliertesten Strategen des Heeres

Brieger (61) gilt als einer der erfahrensten und profiliertesten Strategen des Heeres. Nachdem General Othmar Commenda dem Heer in sieben stürmischen Jahren souverän vorangestanden ist, ehe er Ende Juni in Pension gegangen war, trat sein Nachfolger in große Fußstapfen.