Sarah Arnautovic: Super-Mama mit Traumbody

Seit sechs Jahren sind Sarah und Marko verheiratet. Kennengelernt haben die beiden einander in einer Disco in Bremen. Marko kickte damals für Werder. Sie ist Deutsche mit polnischen Wurzeln, 28 Jahre alt, kümmert sich liebevoll um die Töchter Emilia und Alicia - und hält so nebenbei ihren Körper in Schuss.