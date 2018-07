Salvini plant Populisten-Allianz - auch mit FPÖ

Italiens Innenminister, Lega-Chef Matteo Salvini, plant in Hinblick auf die EU-Wahlen im kommenden Frühjahr eine Allianz von Europas populistischen Parteien. Diesem Bündnis soll laut Salvini auch die FPÖ angehören. „Ich will die Parteien vereinen, die die neue Mehrheit im EU-Parlament bilden werden, die Parteien in Österreich, den Niederlanden, in Schweden, Frankreich und Deutschland“, sagte Salvini am Freitag.