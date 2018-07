Neue Logos für Ministerien kosteten 70.000 Euro

Wie die „Kleine Zeitung“ berichtet, wurde die Anfrage nun von Kurz beantwortet. Dieser erklärte in der Anfragebeantwortung, dass Kosten in der Höhe von rund 70.000 Euro anfielen. Bezahlt wurden diese demnach an Designer Thomas Feichtner, der unter Außenminister Kurz schon für die Gestaltung des Logos für das Außenministerium beauftragt wurde. Weil die neuen einheitlichen Logos dem damaligen sehr ähnlich sind, wurden 62.000 Euro für Werknutzungsrechte fällig. Bis zu 8000 Euro kostet die Anpassung der Logos.