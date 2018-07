Model-Freundin mit Liebes-Posting für Özil

Seit Ende des vergangenen Jahres sind Gülse und Özil ein Paar. Das Model lebt in Istanbul, 2014 wurde sie zur „Miss Türkei“ gewählt. Zudem spielt sie in einer türkischen TV-Serie mit. Zuletzt kamen Gerüchte auf, dass sie und Özil sich verlobt haben. Eines ist sicher: Ihren Rückhalt kann Özil in dieser turbulenten Zeit wohl gut gebrauchen …