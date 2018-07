Lyon-Interesse: Verliert Salzburg Samassekou?

„Das habe ich auch gehört. Ich habe aber schon sehr viel gehört“, sagte Salzburgs Sportdirektor Christoph Freund am Montag bei einem Medientermin im Trainingszentrum Taxham. Samassekou steht in Salzburg nur noch bis Sommer 2019 unter Vertrag. In der Vorsaison war der 22-jährige Nationalspieler aus Mali nach dem Halbfinal-Einzug unter anderem ins Europa-League-Team der Saison gewählt worden.