Anna Veith: „Dagegen bin ich jetzt voller Energie“

Womit Olympia 2018 auch deine letzten Spiele gewesen wären: Ärgerst du dich mittlerweile eigentlich manchmal über die um nur eine Hundertstel verpasste Goldene im Super-G?

Die Gedanken, warum diese eine Hundertstel sein musste, kommen sehr wohl. Aber dann ermahne ich mich immer sofort selbst: ,Warum hinterfragst du das, Anna?‘ Genau jetzt vor einem Jahr wusste ich nicht einmal, ob ich je wieder Rennen fahren kann. Damals hätte ich die Silberne mit Handkuss genommen. Was mich bezüglich Olympia wirklich aufregt, ist die Tatsache, dass alle Pläne für Winterspiele in Österreich geplatzt sind. Letztes Jahr in Tirol, jetzt auch bei uns hier in der Steiermark. Das finde ich extrem schade. Es muss nicht jeder sportinteressiert sein, keine Frage. Aber man sollte imstande sein, aufzuklären, was derartige Veranstaltungen für eine Region bedeuten würden. Nicht nur für Hoteliers, für viele. Die Bauern, Gastronomie, Geschäfte - fast jeder würde davon profitieren. Aber offenbar ist unsere Politik nicht in der Lage, genau das zu vermitteln und sich dafür einzusetzen. Das ist für mich absolut unverständlich.