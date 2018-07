Neuer Missbrauchsskandal: Schlimmer als im Turnen

Laut des Anwalts soll Bohonyi zu den ihm ausgesetzten jungen Wasserspringerinnen gesagt haben. „Du schuldest mir das“. Und das wiederholt. Die Jugendlichen mussten ihm Nacktbilder schicken und sexuelle Dienste erweisen, um Teil des Teams zu bleiben. Und das taten sie. Aus Angst. In der Klage ist auch von Kinderpornographie die Rede. Ein totales Deja-Vu nach dem Skandal um Larry Nassar im US-Sport. Ihm wurden 250 Missbrauchsfälle im US-Turnen zur Last gelegt und am Ende verurteilte man ihm zu einer Gefängnisstrafe von 175 Jahren.