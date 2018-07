Dallas Cowboys sind der wertvollste Klub der Welt

Die Rangliste (Marktwert in Mrd. Dollar):

1. Dallas Cowboys (NFL) 4,8

2. Manchester United (Fußball) 4,123

3. Real Madrid (Fußball) 4,088

4. FC Barcelona (Fußball) 4,064

5. New York Yankees (Major League Baseball) 4

6. New England Patriots (NFL) 3,7

7. New York Knicks (NBA) 3,6

8. New York Giants (NFL) 3,3

8. Los Angeles Lakers (NBA) 3,3

10. Golden State Warriors (NBA) 3,1

10. Washington Redskins (NFL) 3,1