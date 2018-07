Matthäus erwartet Rekord-Transfer des FC Bayern

In rund einem Monat startet die deutsche Bundesliga in die neue Saison. Lothar Matthäus lässt bereits jetzt schon mit einer Aussage zu den Bayern aufhorchen. Der 57-Jährige ist sich sicher, dass die Münchner trotz klarer Überlegenheit in den vergangenen Jahren noch auf dem Transfermarkt zuschlagen werden. Matthäus spricht sogar von einem Mega-Wechsel!