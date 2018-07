Zu bescheiden! Er wollte WM-Pokal nicht anfassen

Um die Bescheidenheit von Frankreichs Weltmeister N`Golo Kante zu beschreiben, reichen wohl diese wenigen Zeilen nicht aus. N´Golo Kante rennt. Er rennt in jedem Spiel mehr als alle anderen. Jetzt ist er am Ziel, wurde von Hunderttausenden in Paris als Held gefeiert (im Video), doch er traute sich kaum, das Objekt der Begierde in die Hand zu nehmen.