Trump: Beziehung zu Russland „NIEMALS“ schlechter

Wenige Stunden vor dem hochspannenden Gipfel mit Staatschef Wladimir Putin hat US-Präsident Donald Trump die Beziehung zu den Russen als historisch schlecht bezeichnet und das auf die Ermittlungen in der Russland-Affäre geschoben. Schuld sei natürlich nur einer: Vorgänger Barack Obama. Am Montagvormittag begrüßte Finnlands Präsident Sauli Niinistö Trump und First Lady Melania an seinem Wohnsitz (siehe Video oben).