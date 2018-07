Federer stürmt unwiderstehlich ins Viertelfinale!

Klare Wimbledon-Siege von Federer, Nadal & Djokovic

Titelverteidiger und Achtfach-Sieger Federer hält unterdessen beim Londoner Major bereits bei 32 Satz-Gewinnen in Folge. Seinen Aufschlag hat er seit dem Halbfinale im Vorjahr gegen den Tschechen Tomas Berdych 81-mal in Folge nicht abgegeben. Auch daher geht der 36-jährige Eidgenosse in sein Viertelfinale gegen Kevin Anderson als klarer Favorit. Der Südafrikaner setzte sich gegen den Franzosen Gael Monfils 7:6(4), 7:6(2), 5:7,7:6(4) durch. Rafael Nadal steht wiederum erstmals seit 2011 in einem Wimbledon-Viertelfinale - und das ebenso ohne Satzverlust, dank eines 6:3-6:3-6:4-Sieges gegen den Tschechen Jiri Vesely. Der Gewinner der Auflagen 2008 und 2010 hatte sich bereits mit dem Einzug ins Achtelfinale die Nummer-1-Position im Ranking weiter gesichert, mit dem Erfolg gegen Vesely ging es für ihn nun eine Stufe weiter. Auf der trifft Nadal auf Juan Martin del Potro (5) oder den Franzosen Gilles Simon. Die Partie der beiden wurde bei 7:6(1), 7:6(5), 5:7 für den Argentinier wegen Dunkelheit vertagt.