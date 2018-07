Kroatischer Fan wirft vor Freude Sofa aus Fenster!

Dieser Tage bei der Fußball-WM: Kroatien besiegte Russland mit 4:3 im Elfmeterschießen und die Kroaten in und außerhalb von Kroatien feierten. Der Sieg setzte unglaublich viel Energie frei, was aber viele Fans vor ein Dilemma stellte: Wohin mit dem Energie-Überschuss? Ein vermutlich alkoholisierter kroatischer Fan wusste eine (falsche) Antwort auf diese Frage. Er nahm das Sofa in seiner Wohnung und schmiss es kurzerhand aus dem Fenster. Seitdem kursiert das Video in den sozialen Netzwerken.