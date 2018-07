Hamilton nimmt Räikkönen-Entschuldigung an

Noch am Vortag hatte das ganz anders geklungen. „Das ist eine interessante Taktik von ihnen“, erklärte Hamilton unmittelbar nach Platz zwei hinter Vettel und unterstellte Ferrari beim Zusammenstoß mit dem am Ende drittplatzierten Räikkönen damit so etwas wie einen Plan. Am Montag ruderte der Brite in den sozialen Medien zurück: „Manchmal sagen wir Blödsinn und lernen daraus.“