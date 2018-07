Für vier Buben hat der Höhlen-Horror ein Ende

Endlich in Freiheit: Hand in Hand mit einem Retter haben die ersten vier Buben, die seit 15 Tagen in der thailändischen Höhle eingeschlossen waren, am Sonntag ihr Verließ verlassen. Vor ihrem Tauchgang hatten sie Medikamente bekommen: „Die Burschen standen unter Beruhigungsmittel, damit sie nicht in Panik geraten“, so der dänische Taucher Ivan Karadzic, der bei der Rettungsaktion beteiligt war. Ein Helikopter brachte die Jugendlichen ins Krankenhaus - siehe Video oben. Ihre Eltern warten nun sehnsüchtig auf ein erstes Wiedersehen und halten sich für einen Besuch im Spital bereit. Acht weitere Buben und ihr Trainer befinden sich derzeit noch in der Höhle.