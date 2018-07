Höhlen-Drama: Acht Buben müssen noch weiter warten

Die Augen der Weltöffentlichkeit sind auf die überschwemmte Tham-Luang-Höhle in Thailand gerichtet, wo Taucher endlich mit der Rettungsaktion für die seit 16 Tagen eingeschlossenen zwölf Jugendlichen und ihren Betreuer begonnen haben. Am frühen Sonntagabend (Ortszeit) dann die erlösende Nachricht: Die ersten beiden eingeschlossenen Jugend-Fußballer konnten aus der Höhle gebracht werden. Mittlerweile können bereits vier Eingeschlossene wieder Freiheit atmen. Somit sitzen nun noch acht Buben und ihr Trainer in der Höhle fest, die jedoch weiter ausharren müssen - denn die Rettungsaktion kann frühestens am Montag um 8 Uhr morgens (3 Uhr MEZ) fortgesetzt werden.