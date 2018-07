Hier werden die Buben aus der Höhle gebracht

Mehr als zwei Wochen waren sie in einer überfluteten Höhle eingeschlossen, nun gab es überwältigende Neuigkeiten von der thailändischen Junior-Fußballmannschaft: Wenige Stunden nach Beginn der Rettungsaktion konnten die ersten vier der zwölf Buben am Sonntag wieder Freiheit atmen. Aufnahmen zeigen die dramatischen Momente, wie die Jugendlichen aus der Höhle gebracht werden. Am Montag soll so bald wie möglich der nächste Rettungsversuch für die in der Höhle verbliebenen Kinder gestartet werden.