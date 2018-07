CSU zu Transitzentren: „Raus darf dort niemand!“

Im von den deutschen Unionsparteien ausgehandelten Asyl-Kompromiss hat die CSU Kritik an den geplanten Transitzentren zurückgewiesen. „Das sind keine Gefängnisse. In den Zentren kann sich jeder frei bewegen, raus darf dort aber niemand“, sagte der Staatssekretär von Innenminister Horst Seehofer, Stephan Mayer. Und es stehe „jedem Migranten frei, in das Land zurückzukehren, aus dem er versucht hat, nach Deutschland einzureisen“. Beim Koalitionspartner SPD stoßen die Unionspläne auf wenig Gegenliebe: „Es wird mit uns keine geschlossenen Lager geben“, sagte Parteichefin Andrea Nahles am Mittwoch. Die Umsetzung der Asyl-Vorhaben hängt neben der Zustimmung der SPD auch an der von anderen Ländern, darunter Österreich - und die Regierung in Wien zeigt sich ebenfalls äußerst skeptisch (siehe Video oben).