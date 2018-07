Am Anfang war die Hand

Schon die Bewegung der Finger ist eine grundlegende Fähigkeit. Nicht nur zum Fühlen, Tasten und Arbeiten, sondern auch für das Körperempfinden. Die Hände fallen zu lassen löst Entspannung aus, das Ballen der Fäuste aber erhöht die Aggression und den Muskeltonus. „Gewisse Fingerhaltungen scheinen tatsächlich entsprechend spezieller Yogaübungen auch auf die Atmung Einfluss zu nehmen. Im Sitzen wird das Durchatmen gehemmt, wenn man beide Handrücken auf die Oberschenkel drückt. Der Spitzgriff - Daumen und Zeigefinger kommen zusammen, die restlichen 3 Finger werden gestreckt - so sagt man, erleichtert die Brustkorbatmung, während das sogenannte Daumenhalten die Flankenatmung (Zwerchfellatmung) fördern soll“, so Tilscher weiter, der als Kongresspräsident bei einer Fachveranstaltung, die am kommenden Wochenende in Pörtschach, Kärnten, sattfindet, referieren wird.