Mercedes-Desaster in Spielberg! Verstappen siegt

Was für ein Deaster für Mercedes beim Grand Prix von Österreich in Spielberg! Weltmeister Lewis Hamilton und Valtteri Bottas, die am Sonntag aus der ersten Startreihe ins Rennen gingen, schieden beide aus. Den Sieg holte sich Red-Bull-Pilot Max Verstappen vor den beiden Ferrari-Stars Kimi Räikkönen und Sebastian Vettel. Der Deutsche übernimmt damit wieder die Führung in der Weltmeisterschaft - nur ein Zähler trennt die beiden.