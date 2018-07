72% der Österreicher für Kurz-Kurs gegen Merkel

Kurz stellt EU-Afrika-Gipfel in Aussicht

Am Freitagabend stellte Kurz auch die Abhaltung eines EU-Afrika-Gipfels zu Migrationsfragen während des österreichischen EU-Ratsvorsitzes in Aussicht. Man stelle gerade „Überlegungen“ an für ein „Treffen der Union mit afrikanischen Staaten“ in der „zweiten Hälfte unseres Ratsvorsitzes“, sagte der Kanzler in der „ZiB 2“.