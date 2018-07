Erholung mit der (Heil-)Kraft des Meeres

An das Schloss mit seinen vier Türmen hat man sehr geschickt ein modernes Hotel sowie ein Thalassozentrum angefügt. Vor der Tür liegt das Meer, die Küstenlinie hier am Ende der Bucht von La Baule hat sich verändert. Ist sie vor der Kleinstadt La Baule sandig und sehr breit, gibt es in Pornichet Felsen mit kleinen Buchten. In wenigen Minuten lässt sich der Jachthafen zu Fuß erreichen. Säumen in La Baule die großen Appartementhäuser der Zweitwohnbesitzer - am Wochenende und in den Ferien verzehnfacht sich die Einwohnerzahl - den Strand, ist hier alles ein wenig kleinteiliger. Die Qualität der Anwendungen ist in beiden Thalassozentren hoch, im Château haben wir nun auch ein wenig Zeit und Gelegenheit, den sogenannten Parcours im Wasser auszuprobieren, was Spaß macht und sich gut anfühlt. Einziger Wehmutstropfen ist, dass die drei Tage viel zu schnell vergehen, denn nun, nach dem Thalasso-Schnuppern, weiß ich, wie gut eine kleine Auszeit mit der Kraft des Meeres tun kann ...