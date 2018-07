Haben Sie schon Ihre Hände desinfiziert?

So viele Leben Dr. Semmelweis bewahren konnte, sein eigener Tod mit nur 47 Jahren könnte tragischer nicht sein: Es wurde behauptet, er wäre - ausgerechnet - an einer Blutvergiftung verstorben, was immer noch fälschlicher Weise in zahlreichen Biografien zu lesen ist. Tatsächlich stellte sich bei einer Exhumierung 1963 aber heraus, dass der Mediziner zahlreiche Knochenbrüche, auch des Brustkorbs, erlitten hatte, die auf Misshandlung und Schläge zurückzuführen waren. Diese wurden ihm in der „Landesirrenanstalt Döbling“, nur zwei Wochen nach seine Zwangseinweisung, zugefügt. Beim Rektoratsgebäude am Gelände des Wiener AKH (Eingang Spitalgasse), würdigt eine Statue die Errungenschaften des großen Vordenkers.