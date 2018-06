Behrami: Skandal-Jubel wird „nicht mehr passieren“

Der umstrittene Doppeladler-Jubel von Schweizer Spielern beim Sieg gegen Serbien im Rahmen der Fußball-WM wird sich aus Sicht von Vize-Kapitän Valon Behrami nicht wiederholen. „Das wird in Zukunft nicht mehr passieren, weil solch ein besonderes Spiel nicht mehr vorkommen wird“, sagte der 33-Jährige am Dienstag in Nischni Nowgorod.