Nouri-Drama: Ajax gibt Behandlungsfehler zu

„Es ist möglich, wenn auch nicht sicher, dass Abdelhak in einem besseren Zustand wäre“, erklärte Ajax-Geschäftsführer Edwin van der Sar auf einer Pressekonferenz. Um in Zukunft Fehler bei plötzlichem Herzstillstand zu vermeiden, will Ajax ein Pilotprojekt für alle niederländischen Fußballvereine starten, kündigte Van der Sar an. „Ich möchte der Familie Nouri unsere Entschuldigung dafür aussprechen, dass wir so lange gebraucht haben, um unseren Standpunkt zu ändern.“