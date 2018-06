Riccardo Zoidl gewinnt Rundfahrt in Frankreich

Der Oberösterreicher Riccardo Zoidl hat am Sonntag die Tour de Savoie Mont Blanc (UCI-Kategorie 2.2) in Frankreich für sich entschieden. Der frühere Sieger der Österreich-Radrundfahrt setzte sich nach fünf Etappen in den französischen Alpen 42 Sekunden vor dem Schweizer Matteo Badilatti durch. Der ehemalige Juniorenweltmeister Felix Gall aus Osttirol wurde Gesamt-Vierter.