Bayerns Ministerpräsident will Kurz statt Merkel

Kurz will sich nicht in CDU/CSU-Streit einmischen

In einem Interview mit bild.de stellte Kurz am Samstag auf die Frage, ob er einen „Sturz“ Merkels befürworten würde, klar: „Ich möchte mich keineswegs in die deutsche Innenpolitik einmischen. Und was hätte ich denn davon, dass es Spannungen in der Union gibt? CDU und CSU sind Schwesterparteien und ich wünsche mir, dass sie geeint Erfolg haben. Ich hoffe, dass es in Deutschland bald gelingt, eine gemeinsame Linie zu finden." Doch indirekt beeinflusst der österreichische Regierungschef sehr wohl die deutsche Innenpolitik.