„Müssen verhindern, dass Boote nach Europa kommen“

Während Deutschlands Kanzlerin Angela Merkel vor dem Minigipfel in Brüssel intensiv an einer europäischen Lösung für das Migrationsproblem arbeitet und nach Verbündeten in der EU sucht, hat Bundeskanzler Sebastian Kurz am Freitag in einem Zeitungsinterview durchblicken lassen, wie weit er bereits mit seiner „Achse der Willigen“ für den Schutz Europas vorangeschritten sei. Dabei ist man offenbar mit anderen EU-Staaten übereingekommen, wo große Flüchtlingszentren außerhalb der Union eingerichtet werden könnten. Allerdings betonte Kurz, dass die EU verhindern müsste, „dass Boote überhaupt noch nach Europa kommen“.