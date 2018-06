Last-Minute-Sieg gegen Schweden: Die Tore im Video

Deutschland hat nach einem hart erarbeiteten 2:1 (0:1) gegen Schweden wieder beste Chancen auf den Einzug in die K.o.-Phase bei der Fußball-WM. Marco Reus (48.) und Toni Kroos (95.) drehten am Samstag eine Pausenführung der Skandinavier, die Ola Toivonen besorgt hatte (32.). Dabei agierte das Team von Joachim Löw ab der 82. Minute in Unterzahl, weil Jerome Boateng mit Gelb-Rot vom Platz flog.