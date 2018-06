Vorbereitungen für Putin-Trump-Gipfel in Wien

Es war noch in der Zeit des Kalten Krieges, dass es in Wien zu Gipfeltreffen zwischen den USA und Russland, damals noch UdSSR, gekommen ist: John F. Kennedy und Nikita Chruschtschow 1961, Jimmy Carter und Leonid Breschnew 1979. Bereits am 15. Juli werden nach letzten Informationen Donald Trump und Wladimir Putin in Wien erwartet.