Skandal! Argentinien-„Fans“ verprügelten Kroaten

Argentinische Fußball-„Fans“ haben offenbar einen Kroaten nach dem 3:0-Sieg von dessen Mannschaft am Donnerstag zusammengeschlagen! In einem Video einer Überwachungskamera war zu sehen, wie die Fans im Stadion in der WM-Stadt Nischni Nowgorod auf den Mann losgingen. Kurz vor Spielende traten sie auf den bereits am Boden liegenden Fan ein, wie russische Medien am Freitag berichteten.