„Junger Metternich“: SPD-Politiker attackiert Kurz

„Im Gegensatz zu Österreich leben wir vom Export“

Söder und Kurz hatten zuvor anlässlich eines Treffens ihrer beiden Regierungen in Linz ihren völligen Gleichklang in der Flüchtlingspolitik betont. „Europa ist für diese Leute nur eine Quasselbude“, kritisierte Lauterbach, der Söder und dem CDU-Minister Spahn vorwarf, so wie Kurz eine Koalition mit „Rechtsnationalen“ wie der AfD bilden zu wollen. „Im Gegensatz zu Österreich leben wir vom Export, zu 70 Prozent in Europa“, fügte Lauterbach hinzu.