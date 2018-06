Mentalitätsmonster Knasmüllner? „Ist ein Vorbild“

„Ein guter Transfer, alle drei Seiten sind zufrieden“, schmunzelt Fredy Bickel. Wie immer wurde Stillschweigen vereinbart, aber Rapids Sportchef dürfte gut verhandelt haben. Im Winter hatte Barnsley eine halbe Million Euro an die Admira für Christoph Knasmüllner überwiesen. In der Größenordnung beläuft sich jetzt auch die Ablöse, die von Grün-Weiß an den englischen Zweitliga-Absteiger bezahlt wird. Wo der 26-Jährige, der im Herbst noch für die Admira in 18 Spielen zwölfmal getroffen hatte, im Frühjahr versauert war.