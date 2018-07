Celje: Zwischen Burgen und Thermen in Slowenien

Immer wenn wir in der Stadtmitte bauen, finden wir etwas aus römischen Zeiten", schwärmt Reiseführer Uroš über die zahlreichen verborgenen Kulturschätze seiner Heimatstadt Celje in Slowenien. Kann sie doch auf eine ca. 3000 Jahre alte aufregende Geschichte zurückblicken. Im 14. und 15. Jahrhundert zählten die Grafen von Celje zu den einflussreichsten Fürsten in Mitteleuropa - bis ihr letzter männlicher Nachkomme starb und die Grafschaft an die Habsburger fiel. Hoch über der Stadt mit Blick auf den Fluss Savinja zeugt immer noch die alte Burg von dieser mächtigen Herrschaft.