„Mein Traum vom Fliegen wurde wahr!“

Im Gegenteil wurden die Beschwerden immer schlimmer, denn es kamen fürchterliche Schwindelanfälle hinzu. Jason Brügger konnte nicht mehr gehen, ihm war übel. “Besonders hart wurde es, als ich in Kanada meine Ausbildung in einer renommierten Artistenschule beenden wollte. Aufgrund meiner Schwindelattacken und Schwerhörigkeit rieten mir die Ärzte dazu, meine Karrierewünsche aufzugeben„, so der junge Mann. „Sehr verzweifelt geriet ich dann endlich an einen Fachmann, der mir helfen konnte und erstmals die Diagnose ,Morbus Menière‘ stellte. Schließlich erhielt ich Medikamente und schaffte tatsächlich die Abschlussprüfung.“